Irre! Messi lehnte 1,4-Milliarden-Euro-Angebot ab

Einfach nur irre! Wie Anmar Al Haili, Präsident des saudi-arabischen Meisters Al-Hilal, verrät, wollte der Klub Superstar Lionel Messi mit einem Angebot in der Höhe von 1,4 Milliarden Euro in die Wüste locken. Doch der Argentinier entschied sich bekanntlich für einen Wechsel in die USA.