Renaturierungsgesetz: Gewessler wagt Alleingang

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will am Montag – gegen den Widerstand von Koalitionspartner ÖVP - für das umstrittene EU-Renaturierungsgesetz stimmen. Das erklärte sie bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Sonntag. Bei ihrer Entscheidung stützt sich Gewessler auf ein Rechtsgutachten.