Baerbock warnt vor Krieg auf NATO- und EU-Gebiet

Neue Fluchtbewegungen befürchtet

Auch vor neuen Fluchtbewegungen warnte Baerbock. „Wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigen kann – und das sage ich gerade in Richtung derjenigen, die eine Unterstützung ablehnen – dann werden weitere Millionen Menschen fliehen müssen. Denn wer lebt schon freiwillig unter Folter und Besatzung?“, so die Außenministerin. Mehr als eine Million Ukrainer haben bereits Schutz in Deutschland gefunden.