Neuartiger Sattel soll Radfahren revolutionieren

Auf der Fahrradmesse Eurobike (3. bis 7. Juli) in Frankfurt stellt die australische Firma AtaraxyBSC den Sattel namens Vabsrider vor, der hohen Sitzkomfort auch auf langen Touren verspricht. Der Clou: Der Sattel ist in zwei Hälften geteilt, die beide in Längsrichtung beweglich sind und vor- und zurückschwingen.