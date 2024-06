Für Liebesnacht in den USA drohen 30 Jahre Haft

Die Liebe einer Mama zu ihrem Kind kennt keine Grenzen, und die Willensstärke einer Alleinerziehenden schon gar nicht. Die „Krone“ trifft Verena D. in einem Kaffeehaus in Wien-Favoriten. Mit Tränen in den Augen erzählt die Feinkost-Mitarbeiterin (41) eine unfassbare Geschichte.