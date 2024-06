Cybertruck-Verkauf in Europa? Das sagt Elon Musk!

Nach seiner Einschätzung wird man an dem Fahrzeug einiges ändern müssen, damit es in Europa zugelassen werden kann. Das werde erst bei höheren Produktionszahlen sinnvoll sein, sagte Musk am Donnerstag auf der Tesla-Hauptversammlung nach einer Aktionärsfrage. Möglicherweise werde man eine Zertifizierung des Fahrzeugs für andere Länder „irgendwann im kommenden Jahr“ erreichen.