AUA-Kommandant war wohl nicht im Cockpit

Die große Frage sei nun, ob die Crew die Schwere des Unwetters erkannt hätte. Die AUA bestätigte den Vorfall am Sonntagabend und teilte ihrerseits mit, dass die Gewitterzelle nicht auf dem Wetterradar ersichtlich gewesen sei. „Nach aktuellem Stand wurden durch den Hagel die beiden vorderen Cockpit-Scheiben des Flugzeuges, die Flugzeugnase (Radom) sowie so manche Verkleidungen beschädigt. Das Flugzeug konnte sicher am Flughafen Wien-Schwechat landen. Alle auf dem Flug befindlichen Passagiere blieben unverletzt.“



Hier sehen Sie Fotos von dem Unfall auf X.