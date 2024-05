Neuer Porsche 911: Alles über den ersten Hybrid!

Zum Hybrid wird das Triebwerk durch eine permanenterregte Synchronmaschine im verstärkten Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Die unterstützt den Boxermotor bereits ab Leerlaufdrehzahl mit einem Antriebsmoment von bis zu 150 Nm und stellt eine Leistung von bis zu 40 kW/54 PS zur Verfügung. Beide Elektromotoren koppelt Porsche an eine 400-Volt-Batterie mit 1,9 kWh Bruttokapazität (klein wie eine klassische 12-Volt-Starterbatterie). Dadurch kann der Klimakompressor elektrisch statt per Riemen angetrieben werden, was über dem Motor Platz schafft für Pulswechselrichter und DC-DC-Wandler.