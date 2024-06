So hart treffen Strafzölle deutsche Hersteller

Tesla stellte wegen der drohenden EU-Strafzölle bereits Preiserhöhungen bei seinem Bestseller Model 3 in Aussicht. Angaben zum Ausmaß des Aufschlags machte Tesla dabei zunächst nicht. Tesla baut im ersten europäischen Werk in Grünheide bei Berlin den auf dem Model 3 basierenden Kompakt-SUV Model Y. Das Model 3 – bisher das günstigste Tesla-Fahrzeug – wird unterdessen aus der chinesischen Fabrik in Shanghai geliefert. Der Strafzollsatz für Tesla soll 21 Prozent betragen.