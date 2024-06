Tumorgewebe wird jetzt in fünf Minuten analysiert

Histologische Beurteilung

Am Wiener AKH (auch LKH Salzburg, Klinikum Klagenfurt, Univ.- Klinikum Graz) kommt dafür nun das „VivaScope 2500 Ex Vivo“ zur Anwendung. Das Gerät ermöglicht die histopathologische Beurteilung von frisch entnommenem Gewebe innerhalb von nur fünf Minuten, etwa in der Dermatologie.