Trotz Pleite: Was ÖFB-Gegner Polen Hoffnung macht

Lewandowski vor Rückkehr

Im richtungsweisenden Duell gegen die ÖFB-Elf am Freitag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Berlin könnte der frühere Weltfußballer also wieder auf dem Rasen stehen. „Robert Lewandowski kommt wieder zu Kräften und wird hoffentlich gegen Österreich spielen“, verkündete Probierz bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Zuvor hatte Ersatzmann Adam Buksa in der 16. Minute zur polnischen Führung getroffen, nach einem Eckball wuchtig per Kopf. Der 27-Jährige, in der abgelaufenen Saison von Lens nach Antalyaspor verliehen, nimmt in der polnischen Stürmer-Hierarchie eigentlich nur den vierten Platz ein.