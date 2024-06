Fiat Grande Panda: Flotte Kiste wird erwachsen

Mit dem neuen Modell Grande Panda setzt Fiat die Geschichte der vor über 40 Jahren eingeführten Kleinwagenbaureihe fort. Der Italiener, der auf der Stellantis-Plattform STLA Smart basiert, soll schon relativ bald auf den Markt kommen. Außer in Europa will Fiat den fünftürigen Steilheckwagen auch im Mittleren Osten und in Afrika mit jeweils marktgerechten Antriebslösungen anbieten. Hierzulande soll es ihn mit hybridisiertem Benzinmotor und als Elektroauto geben.