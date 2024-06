Die Grünen krachen am echten Leben vorbei

Die Grünen stehen nur am Spielfeldrand. Gewessler & Co. können mit ihren Wärmepumpen und Klimatickets in der schwarz-blau-roten Keilerei noch so die Musterschüler geben: Sie krachen am echten Leben vorbei. Wenige der Jüngeren denken an Wärmepumpen oder Klimatickets. Sie fragen, wie sie die Miete zahlen oder ihre Altersvorsorge finanzieren können?