Cybertruck im Check: So scharf ist er wirklich

Der Innenraum ist reduziert, wie man das von Tesla kennt. Der Touchscreen misst mächtige 18,5 Zoll, der Durchstieg zwischen den Sitzen ist frei. Das Lenkrad ist mehr oder weniger ein Yoke, auch wenn es oben geschlossen ist. Anders als beim Tesla Model S wird per Steer by Wire gelenkt, und zwar mit sehr direkter Übersetzung: Von Volleinschlag links bis Volleinschlag rechts ist es weniger als eine Umdrehung – man muss also niemals umgreifen. So funktioniert diese Art Lenkrad. Der Blinker wird per Lenkradtasten bedient.