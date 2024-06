Marc D. in Todesangst: Drohungen im US-Häfen

Bange Stunden durchlebt Familie D. in Wien-Favoriten. Nach der Festnahme ihres Sohnes Marc fühlt sich für die einfache Feinkost-Mitarbeiterin Verena (41) jede einzelne Stunde wie ein ganzes Jahr an. Die Dreifachmutter muss jetzt aber stark bleiben: Für ihren in Florida inhaftierten Sohn und seine jüngeren Halbgeschwister (zwölf und acht Jahre alt).