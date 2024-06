„Asylwerber sollen nicht nur Steuergeld kosten“

Im Garten der Begegnung in Traiskirchen will SPÖ-Chef Andreas Babler das Interview führen. Jeden Samstag findet hier in Bablers Heimatgemeinde ein Multikulti-Brunch statt, der ausgebucht ist. Trotz der idyllischen Kulisse, wo Flüchtlinge Hochbeete pflegen, will die SPÖ einen härteren Asylkurs fahren. Kommenden Mittwoch findet ein SPÖ-Asyl-Gipfel statt.