Eine ganze Branche kämpft gegen die Insolvenzflut

370 Insolvenzen gab es 2022 alleine in der Beherberung und Gastronomie. Auf der anderen Seite schießen Luxus-Hotelanlagen wie Schwammerl aus dem österreichischen Boden. Eine Diskrepanz, die auf einen Wandel in der Hotelbranche hindeutet. Gerade in Zeiten von Teuerung und Energiekrise eine ungewöhnliche Entwicklung.