Auf offener Straße: Hier wird am meisten gedealt

57 verschiedene Drogen, dazu Medikamente oder Ersatzstoffe, die verschreibungspflichtig sind und ebenfalls gedealt werden, haben die Ermittler in Oberösterreich dokumentiert. Cannabis ist zwar weiterhin der „große Renner“ am Suchtgiftmarkt in Oberösterreich, dennoch bei den Sicherstellungen rückläufig. Dafür gibt es bei Heroin, Kokain sowie Ecstasy bis zu sechsmal mehr Funde und auch Crystal Meth ist omnipräsent.