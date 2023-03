Das müssen Sie jetzt auf der Rechnung beachten!

Klimabonus, Energiebonus, Energiekostenausgleich, hier gilt es noch eine Gutschrift einzulösen, und dort muss man sich noch registrieren. Wer soll sich in diesem Förderdschungel noch auskennen? Und nun ist auch die Stromkostenbremse in Kraft getreten. Diese soll Österreichern in Zeiten sich rasch verändernder Marktgegebenheiten etwas Planungssicherheit geben. Doch bei den Konsumenten sorgt sie für Stirnrunzeln, vor allem beim Blick auf die Abrechnung.