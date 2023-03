Wie dubiose Online-Coaches Verbraucher abzocken

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann hatte sich erst unlängst Anbieter von Coaching-Programmen vorgeknöpft, die in Werbeanzeigen das große Geld versprechen und über soziale Netzwerke insbesondere junge Menschen in ihr System locken. Dieses werde in ganz Europa angewendet, verwies der EVZ in einer Mitteilung auf Hunderte Anfragen und Beschwerden, die die Europäischen Verbraucherzentren zu dubiosen Coaching-Anbietern erreichten.