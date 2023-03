US-Gericht stuft Uber-Fahrer als Auftragnehmer ein

Fahrer von Mitfahrunternehmen wie Uber oder Lyft sind nach Auffassung eines kalifornischen Gerichts keine Angestellten des Unternehmens. Ein Dreiergremium eines in San Francisco ansässigen Berufungsgerichts setzte am Montag eine Regelung wieder in Kraft, die es App-basierten Fahrdienstleistern erlaubt, ihre Fahrer als unabhängige Unternehmer und nicht als Angestellte einzustufen.