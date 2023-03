So befeuert das Streaming den KIimawandel mit

Jedoch waren die globalen Mining-Aktivitäten äußerst energieaufwendig: Laut Forschenden der University of New Mexico in Albuquerque in den USA belief sich der Stromverbrauch im Jahr 2020 auf 75,4 Terawattstunden, mehr Energie als Österreich (69,9 TWh) im selben Jahr genutzt habe. Und Schätzungen der Universität Cambridge zufolge stammen etwa 61 Prozent des Stroms, der für das Schürfen von Kryptowährungen wie Bitcoin genutzt wird, aus nicht-erneuerbaren Energiequellen wie Kohle und Erdgas.