Haben die Arbeiter in Katar nun mehr Rechte?

Max Tuñón ist ein Mann, der sich als Realist bezeichnen würde. Entspannt rückt er sich seine Krawatte zurecht und bietet Tee und Kaffee an, als die „Krone“ zu einem Gespräch in die West Bay von Doha vorbeikommt. Nervosität ist ihm nicht anzumerken, unangenehme Fragen ist er gewohnt. Tuñón, der zuvor in Panama und den USA lebte, wurde 2018 von der International Labour Organization ILO (Internationale Arbeitsorganisation) ins brütend heiße Doha entsandt, nachdem heftige Kritik an den Toten auf Katars WM-Baustellen aufgekommen war.