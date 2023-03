Busabsturz: Waren letzte Worte wichtiger Hinweis?

„Ich kann nicht bremsen. Haltet euch fest“, soll der Lenker jenes Reisebusses gerufen haben, der am 25. Februar in Schladming über eine Böschung stürzte und auf dem Dach einer Schmiede landete. An Bord war eine Polterrunde aus Bayern. Die Bilanz: zahlreiche Verletzte und zwei Tote. Der Bräutigam (31) verstarb noch vor Ort.