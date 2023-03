Friseur wirbt mit viel Freizeit um Mitarbeiter

Andreas Renner ist mit Leib und Seele Friseur. Seit 1996 führt er in Neukirchen an der Enknach ein Haarstudio gleichen Namens, das er vom Vater übernommen hat. Teilweise bis 22 Uhr abends steht er in seinem Geschäft, fassoniert und verschönert vor allem Herrenköpfe. „Mir macht das Spaß, und ich mag den Kontakt zu den Kunden“, betont der 51-Jährige.