Warum ganz Niederösterreich im „Heiratsfieber“ ist

Mit dem Frühling steht auch die Hochzeitssaison in Niederösterreich vor der Tür. In einer mehrteiligen Serie widmet sich die „Krone“ den unzähligen Themengebieten rund ums Heiraten, heute ganz speziell dem richtigen Zeitpunkt zum „Ja-Sagen“. Die „Krone“ hat für Sie herausgefunden, in welchem Jahr es hierzulande zu einem regelrechten Hochzeitsboom kam und wann die Locations aktuell besonders ausgebucht sind.