Kinderschutz-Konzept: Was tun, wenn etwas passiert

Der Blick fällt rasch nach Oberösterreich, wo der Familienbund als erste Organisation für alle seine Betreuungseinrichtungen ein Kinderschutzkonzept erstellt und auch schon in die tägliche Arbeit eingebunden hat. „Es ist etwas mehr als 20 Seiten stark und gibt in klarer Sprache Anleitung für den Umgang im Alltag und auch, was zu tun ist, wenn etwas passiert“, erklärt Elisabeth Zehetner vom Familienbund.