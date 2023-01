Energiewende braucht bunten Strauß an Technologien

„Bunter Strauß an Technologien“ nötig

Mit Stöglehner zeigten sich alle Fachleute einig, dass man sich bei der Energiewende nicht auf eine einzige Energieform stützen könne, sondern es „einen bunten Strauß an Technologien“ brauche. Für Michael Narodoslawsky vom Institut für Prozess- und Partikeltechnik an der TU Graz zählt etwa Wasserstoff nur zu den „psychologisch netten Lösungen“: „Für mich ist das ‘Warten auf Godot‘: Wir sitzen in unserer Hängematte, warten darauf, dass Öl durch Wasserstoff ersetzt wird und müssen uns nicht ändern. Es gibt aber einen Spielverderber, das ist die Effizienz.“