Politische Klimakrise wegen lauwarmer Energiewende

Dass die Lage ernst ist, skizziert Umweltlandesrat Stefan Kaineder anhand zweier Fakten: Im Jahr 2022 schmolzen wegen des Klimawandels sechs Prozent des Gesamtvolumens des Hallstätter Gletschers dahin - der bisher größte Masseverlust. Und: Am 2. Jänner kletterte das Thermometer am Feuerkogel in Ebensee auf 14 Grad - das ist dort die durchschnittliche Temperatur an einem Sommertag.