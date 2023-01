Was macht eigentlich eine „Cancer Nurse“?

Was kann man bei Fatigue tun?

Fatigue lässt sich wiederum am besten mit Bewegung an der frischen Luft bekämpfen. „Angehörige sollten jedoch den Betroffenen nicht überfordern“, so Klambauer. Nützlich ist auch ein Energietagebuch, in dem man genau notiert, wann Müdigkeit auftritt. Das ist eine gute Hilfe, um sich den Tagesablauf bewusster einzuteilen und somit die Lebensqualität zu verbessern. Extra-Tipp der Expertin: „Krebskranke sollten ihre Familie unbedingt bei der Hausarbeit um Hilfe ersuchen, damit neben den Behandlungen noch Zeit für sie selbst bleibt.“