Falsche Adresse: Politiker zahlte keine Abgaben

Vor Weihnachten 2016 soll der Mandatar ein Haus bezogen, aber den eigenen Wohnsitz nicht ordnungsgemäß gemeldet haben. „Die Grundsteuer und andere Abgaben konnten demnach nicht ordnungsgemäß vorgeschrieben werden“, lautet der Vorwurf in einer Sachverhaltsdarstellung, die nun an die Staatsanwaltschaft in Eisenstadt erging.