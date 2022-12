Tourengeher müssen ab heute pro Tag 6 Euro blechen

Große Aufregung auf Facebook & Co.: Auf der Forsteralm müssen Wintersportler nun auch für Pistenspaß ohne Liftbenutzung ein Tagesticket lösen. An diesem Wochenende wird erstmals kontrolliert. Ein Rundruf in den oberösterreichischen Skigebieten ergab: Für die Pistennutzung verlangen mittlerweile alle einen Obulus.