Der tägliche Morgengruß: Beschwerden von Kunden

Morgens um sieben ins Büro, und es warten im Schnitt bereits 14 Beschwerden - für die Konsumentenschützer der AK Kärnten ist das Alltag. Am Montagmorgen sind es sogar noch mehr Anfragen. Ob persönlich, am Telefon oder per E-Mail - die AK-Experten bearbeiten jährlich insgesamt bis zu 46.000 Anträge. Mitunter haben sie es mit kuriosen Fällen zu tun.