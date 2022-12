„AlphaCode“ besteht in Programmierwettbewerben

Komplexere Probleme gehen Programmierer bei ihrer Coding-Arbeit an, bisherige KI-Ansätze kamen mit dieser Form der Aufgaben allerdings schlecht zurecht, wie die Forscher in ihrer Arbeit schreiben. Das DeepMind-Team ließ nun sein „AlphaCode“-System in einigen Wettbewerben auf der Plattform „Codeforces“ mit antreten. Dort werden Probleme verbal kurz dargestellt und die Teilnehmer müssen möglichst rasch Lösungen liefern. Die Ergebnisse der KI brachten dem System im Schnitt Plätze in den besten 54,3 Prozent der Teilnehmer ein - also sozusagen im gesicherten Mittelfeld.