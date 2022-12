Weltstars als Hotelgäste: „Hoffen auf Titelparty!“

Superstars wie Neymar, Mbappé oder Cristiano Ronaldo einmal aus nächster Nähe zu erleben - Stefan Kühr weiß, wie sich das anfühlt: Der gebürtige Kärntner trat Mitte August seinen neuen Job als Market Vice President der Marriott-Gruppe in Doha an: Diese betreibt in Katars Hauptstadt 18 Hotels mit 6500 Gästebetten und beschäftigt im Jahresschnitt 5500 Mitarbeiter aus 70 Nationen.