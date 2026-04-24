WM-Wahnsinn! Zwei Millionen Euro für Final-Ticket?

Inhaber können Karten zu beliebigem Preis anbieten

Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es – wegen der dortigen Gesetzeslage – nur für Spiele in Mexiko. Verkäufer und Käufer müssen jeweils 15 Prozent Gebühren an die FIFA bezahlen. Sollte die vier Karten also zum aufgerufenen Preis einen neuen Besitzer finden, verdient die FIFA daran rund 2,4 Millionen Dollar. Die Tickets sind in der viertletzten Reihe von Block 124, einem Block im Unterrang seitlich versetzt hinter dem Tor.