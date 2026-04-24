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WM-Wahnsinn! Zwei Millionen Euro für Final-Ticket?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.04.2026 06:58
Für das Endspiel im MetLife Stadium werden derzeit Tickets um zwei Millionen Euro angeboten.
Für das Endspiel im MetLife Stadium werden derzeit Tickets um zwei Millionen Euro angeboten.(Bild: AFP/AL BELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die grenzenlose Wiederverkaufspolitik der FIFA sorgt bei Final-Tickets der Fußball-Weltmeisterschaft für bisher unvorstellbare Preise. Auf der offiziellen Weiterverkaufsseite des Fußball-Weltverbands standen am Donnerstag (Ortszeit) vier Eintrittskarten für das Endspiel im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks zum Preis von jeweils 2.299.998,85 US-Dollar zum Verkauf – das entspricht knapp zwei Millionen Euro je Ticket.

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Der Original-Preis für die vier Tickets betrug jeweils 8.860 Dollar (rund 7.582 Euro). Eingestellt waren die Tickets für einen Basispreis von 1.999.999 Dollar, dazu kommen 15 Prozent Gebühren der FIFA in Höhe von 299.999,85 Dollar.

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Inhaber können Karten zu beliebigem Preis anbieten
Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es – wegen der dortigen Gesetzeslage – nur für Spiele in Mexiko. Verkäufer und Käufer müssen jeweils 15 Prozent Gebühren an die FIFA bezahlen. Sollte die vier Karten also zum aufgerufenen Preis einen neuen Besitzer finden, verdient die FIFA daran rund 2,4 Millionen Dollar. Die Tickets sind in der viertletzten Reihe von Block 124, einem Block im Unterrang seitlich versetzt hinter dem Tor.

Das Modell für den Zweitmarkt entspreche den gängigen Praktiken auf dem Ticketmarkt für große Sportveranstaltungen in den Gastgeberländern, verteidigte sich die FIFA zuletzt in einer Stellungnahme, nachdem Kritik an den horrenden Preisen aufgekommen war. Im Gegensatz zu gewinnorientierten Drittanbietern von Ticketmarktplätzen würden die FIFA-Einnahmen über die 211 Mitgliedsverbände in die weltweite Entwicklung des Fußballs reinvestiert.

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