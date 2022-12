Facebook läuft Sturm gegen neues US-Mediengesetz

Dies teilte Meta-Sprecher Andy Stone am Montag. Der Gesetzesentwurf erkenne nicht an, dass Verleger und Rundfunkanstalten Inhalte auf die Plattform stellen, „weil sie davon profitieren - und nicht umgekehrt“. Der sogenannte „Journalism Competition and Preservation Act“ soll zum Schutz vor allem des Lokaljournalismus mit dem jährlichen Verteidigungshaushalt auf den Weg gebracht werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.