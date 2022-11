„Das Metaverse wird unser langsamer Tod sein“

Die Nachricht dürfte für viele ein Schock gewesen sein: In einem Blogeintrag kündigte Meta-Chef Zuckerberg am Mittwoch an, 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen. Das seien etwa 13 Prozent der Belegschaft - der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens. Der 38-jährige Firmenchef sprach von einem „traurigen Moment“, verkündete der verbliebenen Belegschaft aber zugleich, „dass wir diese Entscheidungen treffen, um unsere Zukunft zu sichern“. Eine Zukunft, die vielen Mitarbeitern zufolge jedoch auf wackeligen Beinen stehen dürfte.