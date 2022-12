aktionstheater: Irgendetwas stimmt hier nicht

„Was soll ich denn hier mit einem Ägypter anfangen?“, fragt sich Benjamin in „Pension Europa“. In Ägypten hat er sich zwar in den Mann verliebt, als dieser ihm aber „nachflüchten“ will, wird es Benjamin ganz eng. Ein Gefühl, das wohl vielen nicht ganz unbekannt ist. Übrigens: Was ist eigentlich mit der Balkanroute? Wurde die nicht mal dauerhaft geschlossen? Aber keine Sorge, Benjamin hat schon eine Lösung für sein Problem: Hilfe vor Ort! Erleichternd.