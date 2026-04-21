Überraschendes Nein zu „Müll-Heizkraftwerk“

Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht möglich

Doch welche Auswirkungen hat das Nein der Frastanzer Gemeindevertreter? Ein endgültiges Aus bedeutet das zwar nicht, die Hürden für die potenziellen Betreiber allerdings werden höher. Beim derzeit laufenden Verfahren hat die Gemeinde Frastanz nämlich eine Parteistellung – und kann sich so zu Gutachten und Ergebnissen äußern. Sollte das UVP-Verfahren positiv ausfallen, könnte die Gemeinde die Umsetzung möglicherweise mit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht verhindern. Bis dahin dürfte allerdings noch einige Zeit ins Land ziehen.