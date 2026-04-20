Arlbergbahnstrecke am Wochenende gesperrt

Die Arlbergbahnstrecke wird am kommenden Wochenende (25./26. April) für Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol werden keine Züge verkehren, teilten die ÖBB am Montag mit. Ein Schienenersatzverkehr wird sowohl für den Nah- als auch für den Fernverkehr eingerichtet. Der Busverkehr ist so getaktet, dass die Anschlüsse bei normalen Straßenverhältnissen erreicht werde können. Nachtreisezüge werden großräumig umgeleitet. Den Fahrgästen wurde empfohlen, mehr Reisezeit einzuplanen und vor Fahrtantritt Informationen einzuholen.