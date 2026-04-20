Arlbergbahnstrecke am Wochenende gesperrt

Am kommenden Wochenende müssen Bahnreisende mit Verzögerungen rechnen, die Arlbergstrecke wird am 25. und 26. April gesperrt, um Sanierungsarbeiten durchführen zu können.
Die Arlbergbahnstrecke wird am kommenden Wochenende (25./26. April) für Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Zwischen Bludenz in Vorarlberg und Ötztal in Tirol werden keine Züge verkehren, teilten die ÖBB am Montag mit. Ein Schienenersatzverkehr wird sowohl für den Nah- als auch für den Fernverkehr eingerichtet. Der Busverkehr ist so getaktet, dass die Anschlüsse bei normalen Straßenverhältnissen erreicht werde können. Nachtreisezüge werden großräumig umgeleitet. Den Fahrgästen wurde empfohlen, mehr Reisezeit einzuplanen und vor Fahrtantritt Informationen einzuholen.
Die Sperre beginnt am Samstag um 8.30 Uhr und endet am Sonntag um 16.30 Uhr. An der Strecke werden Arbeiten an Gleisen und Weichen verrichtet, neben Inspektionen und Reparaturen stehen auch vorbereitende bzw. abschließende Tätigkeiten für laufende Modernisierungsvorhaben entlang des Gleiskörpers auf dem Programm. Gebaut wird außerdem am Bahnhof Schönwies (Bezirk Landeck). Die detaillierten Fahrpläne für das Wochenende, Ersatzverbindungen sowie Lagepläne zu den Ersatzhaltestellen sind rechtzeitig auf der Webseite oebb.at, in der ÖBB-App sowie an den Bahnhöfen verfügbar.
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