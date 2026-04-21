Die Altacher sind heiß auf das Bundesliga-Finale

Nur drei Tage nach dem 2:2 am Innsbrucker Tivoli stehen sich Altach und die WSG Tirol heute (18.30) neuerlich gegenüber – diesmal im Altacher Schnabelholz. SCRA-Trainer Ognjen Zaric ist nach dem Tirol-Match guter Dinge, bis auf den gesperrten Kapitän Lukas Jäger alle Spieler wieder im Kader zu haben, die schon bei der Auswärtspartie dabei waren. Gegen die Tiroler bestreiten die Vorarlberger heute das 13. Heimspiel in der Bundesliga, bislang stehen den fünf Altach-Siegen vier Remis und drei Niederlagen gegenüber. Von den letzten acht Spielen im Rheindorf haben die Tiroler nur eines gewonnen, die Altacher Heimstärke ist auch bekannt: In den letzten 16 Spielen daheim – inklusive ÖFB-Cup – gab es lediglich zwei Niederlagen. Reisen ins Ländle sind für die Gegner wieder höchst unangenehm geworden.