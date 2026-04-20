Lebensnotwendige Medikamente: Wer bestimmt?

Wellen schlägt derzeit der extrem hohe Preis für das Krebsmedikament „Keytruda“. Die Vorarlberger Grünen wollen wissen, wer eigentlich im Ländle die Preise für Medikamente bestimmt und fordern Transparenz.
Die Grünen wollen sich in Sachen Medikamentenpreise für Transparenz und Fairness einsetzen – und stellen zu diesem Zweck eine Anfrage an die zuständige Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP): Anlass sind die gemäß Recherchen von „Standard“ und „Profil“ extrem hohen Kosten für das Krebsmedikament Keytruda. „Kein Medikament verursacht höhere Kosten, der tatsächliche Preis wird aber vom Pharmaunternehmen geheim gehalten. Diese Intransparenz ist inakzeptabel“, kritisieren Eva Hammerer und Daniel Zadra.
Sie wollen in der Anfrage wissen, was das Land Vorarlberg unternimmt, um faire Preise für lebenswichtige Medikamente zu sichern, wer in Vorarlberg die Preise für Medikamente verhandelt und wie bessere Konditionen für die Menschen erzielt werden können. Laut Recherche liegt der Listenpreis von Keytruda bei rund 6800 Euro pro Dosis. Internationale Analysen gehen davon aus, dass ein fairer Preis bei etwa 80 Euro pro Dosis liegen würde.
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