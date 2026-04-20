Lebensnotwendige Medikamente: Wer bestimmt?

Sie wollen in der Anfrage wissen, was das Land Vorarlberg unternimmt, um faire Preise für lebenswichtige Medikamente zu sichern, wer in Vorarlberg die Preise für Medikamente verhandelt und wie bessere Konditionen für die Menschen erzielt werden können. Laut Recherche liegt der Listenpreis von Keytruda bei rund 6800 Euro pro Dosis. Internationale Analysen gehen davon aus, dass ein fairer Preis bei etwa 80 Euro pro Dosis liegen würde.