Der Ausschluss kam zu früh für die Haselstauder

Nach 21 Minuten gab es den Knackpunkt im FAN.at-Spiel der Runde zwischen Wolfurt und dem Dornbirner SV. DSV-Mittelfeldspieler Kemal Kabal sah nach Torraub die Rote Karte. „Wir sind zwar noch in Führung gegangen, konnten aber dem Druck der Hausherren nicht mehr lange standhalten,“ sagte DSV-Trainer Roman Ellensohn. Am Ende stand ein klares 4:1 zugunsten des FC Wolfurt. Der nunmehr Zweiter ist in der Eliteliga und die Ausgangsposition für die Rückkehr in die Regionalliga West deutlich verbessert hat. Trainer Jürgen Maccani traut der Sache aber noch nicht: „Fünf Stammspieler fehlen uns aktuell, das kann sehr schnell kippen.“ Stolz ist Maccani jedenfalls auf seinen Kader, er kann in jedem Spiel zumindest acht Akteure, die den eigenen Nachwuchs durchlaufen haben, aufbieten.