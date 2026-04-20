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1:4 gegen Wolfurt

Der Ausschluss kam zu früh für die Haselstauder

Vorarlberg
20.04.2026 17:30
Die Wolfurter hatten in dieser Saison schon einiges zu feiern.
Die Wolfurter hatten in dieser Saison schon einiges zu feiern.(Bild: FC Wolfurt)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Im „Fan.at“-Spiel der Runde hatte der FC Wolfurt den Dornbirner SV zu Gast und besiegte die Haselstauder mit 4:1. Auch, weil die Gäste nach einer frühen Roten Karte dezimiert durch die Partie gingen. Aber ebenso, weil das Team von Coach Jürgen Maccani einen ganz starken Tag erwischte.

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Nach 21 Minuten gab es den Knackpunkt im FAN.at-Spiel der Runde zwischen Wolfurt und dem Dornbirner SV. DSV-Mittelfeldspieler Kemal Kabal sah nach Torraub die Rote Karte. „Wir sind zwar noch in Führung gegangen, konnten aber dem Druck der Hausherren nicht mehr lange standhalten,“ sagte DSV-Trainer Roman Ellensohn. Am Ende stand ein klares 4:1 zugunsten des FC Wolfurt. Der nunmehr Zweiter ist in der Eliteliga und die Ausgangsposition für die Rückkehr in die Regionalliga West deutlich verbessert hat. Trainer Jürgen Maccani traut der Sache aber noch nicht: „Fünf Stammspieler fehlen uns aktuell, das kann sehr schnell kippen.“ Stolz ist Maccani jedenfalls auf seinen Kader, er kann in jedem Spiel zumindest acht Akteure, die den eigenen Nachwuchs durchlaufen haben, aufbieten.

Bei den Wolfurtern wird Benjamin Neubauer (33) seine Karriere fix beenden, seine Frau bekommt demnächst das zweite Kind, das Familienleben geht für den Angreifer ab Sommer vor.

Beim DSV ist man nach der Niederlage nicht sauer. „Nach vier Siegen in Folge war die Stimmung bestens, die Niederlage tat dem keinen Abbruch“ meinte der sportliche Leiter Michael Kovavec.

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