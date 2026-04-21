Bub auf Scooter ließ Frau verletzt zurück

Eine Kollision zwischen einer Rennradlenkerin und einem jungen Scooter-Piloten in Feldkirch endete mit Fahrerflucht. Der etwa 12-jährige Bursche fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Rheinstraße/Illstraße in Feldkirch. Eine Rennradfahrerin war von Gisingen in Richtung Nofels unterwegs und wechselte auf den Gehweg, da der Radstreifen dort endete. Aufgrund einer sichtbehindernden Hecke kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Scooter, wodurch die Frau zu Sturz kam.
Nach Entschuldigung weggefahren
Der Lenker des Scooters, bei dem es sich um einen etwa 12-jährigen Buben handeln soll, entschuldigte sich zwar kurz, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die verletzte Radfahrerin musste nach der Erstversorgung mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert werden.
Der flüchtige Lenker wird als circa 1,60 Meter groß beschrieben und trug einen grauen Helm. Personen, welche zu dem Unfall Angaben machen können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch in Verbindung zu setzen.
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