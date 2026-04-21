Bub auf Scooter ließ Frau verletzt zurück



Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Rheinstraße/Illstraße in Feldkirch. Eine Rennradfahrerin war von Gisingen in Richtung Nofels unterwegs und wechselte auf den Gehweg, da der Radstreifen dort endete. Aufgrund einer sichtbehindernden Hecke kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Scooter, wodurch die Frau zu Sturz kam.