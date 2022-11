So bildet Nordkorea die Hacker-Elite für Kim heran

„Axie Infinity“ ist ein Online-Game, das an Nintendos „Pokémon“ erinnert: Spieler züchten, tauschen und trainieren Cartoon-Monster - und verdienen dabei Kryptowährungen. Mit diesem Konzept lockte ein vietnamesischer Spieleentwickler zeitweise eine Million Spieler an - und Nordkoreas staatliche Hacker, die in einem der größten Krypto-Einbrüche aller Zeiten 620 Millionen US-Dollar erbeuteten. Es war der jüngste in einer langen Reihe von Cyber-Coups, mit denen Kims Hacker Geld für das Raketenprogramm ins Land schleusen. Und er zeigt, dass Nordkoreas Hacker seit den Ursprüngen des Programmes vor rund 30 Jahren beängstigende Fortschritte gemacht haben.