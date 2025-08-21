Fitz verabschiedet sich mit einem Gänsehaut-Video

Jetzt ist der Deal offiziell! Wie die „Krone“ bereits berichtet hat, wechselt Austrias Spielmacher Dominik Fitz für eine Ablöse von rund zwei Millionen Euro in die MLS zu Minnesota United. Verabschiedet hat er sich mit einem emotionalen Video (siehe unten).
Am 7. September 2006, vor exakt 6923 Tagen oder 989 Wochen, schloss sich der damals siebenjährige Dominik Fitz der Austria an – nun hat er sich verabschiedet! Nach 19 Jahren bei Austria Wien wechselt Fitz in die USA zu Minnesota United.
Hier das Video:
„Ich werde eine neue Challenge angehen mit der MLS“, sagte der Offensivspieler in einem emotionalen Abschiedsvideo. Die kolportierte Ablösesumme soll rund zwei Millionen Euro betragen.
„Für mich ist das emotional sehr schwer“
Fitz: „Es ist für mich unvorstellbar und schwer einzuordnen, weil ich mein ganzes Leben lang nur für Austria gespielt habe. Der Verein bedeutet mir extrem viel. Für mich ist das emotional sehr schwer, auch sich hier von jedem einzelnen zu verabschieden. Vor allem, wenn man weiß, man trägt dieses Dress in nächster Zeit nicht mehr! Ich wünsche dem Verein alles Gute – und hätte eine Bitte an euch: Unterstützt die Mannschaft wie bisher, auch wenn es jetzt gerade nicht so gut läuft, wie sich das alle vorstellen. Aber die Jungen brauchen euch extrem.“
Nach United-Angaben wurde Fitz mit einem Vertrag über 4,5 Jahre ausgestattet, zudem besteht eine Option für ein weiteres Jahr. Damit könnte der torgefährliche Kicker bis 2030 in Minnesota spielen. „Lasst uns gemeinsam Erinnerungen schaffen und auch Großes erreichen“, wurde der Wiener bei seinem neuen Arbeitgeber zitiert. Viele Erinnerungen hat Fitz bereits in Favoriten geschaffen, er debütierte am 31. März 2018 für die Austria in der Bundesliga, in 204 Partien erzielte er 54 Tore und lieferte 63 Vorlagen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.