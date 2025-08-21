Tiroler Firma schließt Werk mit 128 Mitarbeitern

Weil man künftig auf Produkte mit hohem Kunststoffanteil verzichtet, sperrt der Osttiroler Sonnenschutz-Komplettanbieter Hella einen seit 2007 bestehenden Standort. Mehr als 100 Mitarbeiter sind davon betroffen.
Um seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent zu verfolgen, griff der Sonnenschutz-Komplettanbieter Hella aus Abfaltersbach nun hart durch. Weil man sich künftig von Produkten mit hohem Kunststoffanteil verabschieden möchte, schließt man das Werk im deutschen Duisburg.
Seit 2007 wurden an diesem Standort Systemwaren, Komponenten und Aufsatzkästen für die internationale Kunststofffensterindustrie hergestellt. Seit mehreren Jahren, so das Unternehmen in einer Aussendung, habe man dort jedoch keinen positiven Beitrag zum Firmenerfolg leisten können. Entwicklungen der Rahmenbedingungen und der zunehmende Preisdruck seitens der Kunststofffensterindustrie haben die Situation zudem verschärft.
Uns ist bewusst, dass der Verlust des Arbeitsplatzes für jeden einzelnen Betroffenen ein massiver Einschnitt in das Berufs- und Privatleben ist.
Geschäftsführer Andreas Kraler
Bild: Hella
128 Mitarbeiter betroffen, Sozialplan vereinbart
Als „alternativlose Konsequenz“ bezeichnet Geschäftsführer Andreas Kraler diesen Schritt. Bereits Ende Juli wurde der Betriebsrat über die Pläne informiert. Verhandlungen über einen Interessensausgleich und einen Sozialplan konnten am 18. August abgeschlossen werden. Dass es sich beim Werk in Duisburg um keine kleine Lagerhalle handelt, zeigt die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer: 128 Mitarbeiter trifft die Schließung. Dazu Kraler: „Uns ist bewusst, dass der Verlust des Arbeitsplatzes für jeden einzelnen Betroffenen ein massiver Einschnitt in das Berufs- und Privatleben ist.“ Man sei als Unternehmer jedoch verpflichtet, langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen.
In wenigen Monaten dicht, Fokus nun auf Aluminium
In den nächsten Monaten will das Unternehmen nun die Lagerbestände abbauen und organisiert den Abbaubetrieb. Sortimentsbereiche wie Rollläden-, Raffstore-, Senkrechtmarkisen- und Insektenschutz-Systeme sowie das Outdoor-Living-Sortiment rund um Markisen, Wintergartenbeschattungen und Terrassenüberdachungen werden wie bisher in den deutschen Werken in Werne und Geislingen sowie in Osttirol produziert. Dort sei auch der Großteil der Belegschaft beschäftigt.
Künftig will sich Hella auf Produkte mit hohem Aluminiumanteil und längerer Lebensdauer fokussieren. Diese spielen im gehobenen Qualitätswohn- und Objektbau eine Rolle.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.