Tiroler Firma schließt Werk mit 128 Mitarbeitern

128 Mitarbeiter betroffen, Sozialplan vereinbart

Als „alternativlose Konsequenz“ bezeichnet Geschäftsführer Andreas Kraler diesen Schritt. Bereits Ende Juli wurde der Betriebsrat über die Pläne informiert. Verhandlungen über einen Interessensausgleich und einen Sozialplan konnten am 18. August abgeschlossen werden. Dass es sich beim Werk in Duisburg um keine kleine Lagerhalle handelt, zeigt die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer: 128 Mitarbeiter trifft die Schließung. Dazu Kraler: „Uns ist bewusst, dass der Verlust des Arbeitsplatzes für jeden einzelnen Betroffenen ein massiver Einschnitt in das Berufs- und Privatleben ist.“ Man sei als Unternehmer jedoch verpflichtet, langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen.