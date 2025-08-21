US Open: Sebastian Ofner erwischt Hammerlos

Misolic muss nach Poker zuschauen

In der Zuschauerrolle befindet sich Filip Misolic. Der Weltranglisten-95. hatte nur für den Hauptbewerb des letzten Grand-Slam-Turniers 2025 genannt, schaffte aber nicht wie erhofft als Nachrücker über die Warteliste den Sprung in die 1. Runde. Da der Franzose Arthur Fils erst kurz nach Nennschluss seinen Rückzug erklärte, blieb Österreichs Nummer eins auf der Strecke. Für die Qualifikation hatte er nicht genannt, dort scheiterten mit Jurij Rodionov und Lukas Neumayer alle weiteren Österreicher.