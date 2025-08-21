Familienbeihilfe: Staat um 55.000 Euro geprellt

Die Angeklagte ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren. Beide sind noch in Ausbildung und die Mutter daher sorgepflichtig. Familien- und Kinderbeihilfe stünden der Frau also zu, sofern sie denn in Österreich ihren Wohnsitz hätte. Doch genau hier liegt der Hund begraben. Die Frau heiratete nämlich und zog im Sommer 2012 in die Schweiz, was die heute 41-Jährige den Behörden aber nicht meldete. Somit liefen die Zahlungen weiter. Ein willkommenes Zubrot also. Das böse Erwachen kam im Sommer 2023, als sich das Finanzamt meldet, eine Rückforderung in Höhe von 55.000 Euro stellt und Anzeige erstattet.