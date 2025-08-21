Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umzug nicht gemeldet

Familienbeihilfe: Staat um 55.000 Euro geprellt

Vorarlberg
21.08.2025 19:00
Die Angeklagte bestritt vor Gericht, die Behörden vorsätzlich getäuscht zu haben: „Ich dachte ...
Die Angeklagte bestritt vor Gericht, die Behörden vorsätzlich getäuscht zu haben: „Ich dachte mir, die werden sich schon melden, wenn etwas nicht passt.“(Bild: Dorn Chantall)

Obwohl sie in der Schweiz lebt, hatte eine zweifache Mutter (41) über Jahre Kinder- und Familienbeihilfe aus Österreich bezogen. Zu Unrecht, wie das Landesgericht Feldkirch am Donnerstag feststellte.

0 Kommentare

Die Angeklagte ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren. Beide sind noch in Ausbildung und die Mutter daher sorgepflichtig. Familien- und Kinderbeihilfe stünden der Frau also zu, sofern sie denn in Österreich ihren Wohnsitz hätte. Doch genau hier liegt der Hund begraben. Die Frau heiratete nämlich und zog im Sommer 2012 in die Schweiz, was die heute 41-Jährige den Behörden aber nicht meldete. Somit liefen die Zahlungen weiter. Ein willkommenes Zubrot also. Das böse Erwachen kam im Sommer 2023, als sich das Finanzamt meldet, eine Rückforderung in Höhe von 55.000 Euro stellt und Anzeige erstattet.

Gewerbsmäßig schwerer Betrug
Zum Vorwurf von Staatsanwalt Simon Mathis, die Frau habe durch das unrechtmäßige Kassieren der Sozialleistungen einen gewerbsmäßig schweren Betrug begangen, rechtfertigt sich die Angeklagte im Prozess am Donnerstag wie folgt: Sie habe sich gedacht, dass sich das Finanzamt schon melden werde, wenn etwas nicht passt – „außerdem konnte ich das Geld gut gebrauchen und wusste ja, dass es mir eigentlich zusteht“. Aktiv täuschen habe sie die Behörden jedenfalls nicht wollen, versichert die Angeklagte.

Zitat Icon

Ich konnte das Geld gut gebrauchen.

Die Angeklagte begründet ihre Handlungen.

Neun Monate bedingt, 5400 Euro Geldstrafe
Weil die Frau geständig ist, unbescholten und bereits über das eidgenössische Finanzdepartement für den österreichischen Staat eine Regressforderung bezüglich der 55.000 Euro betrieben wird, kommt sie mit einer bedingten Haft von neun Monaten und 5400 Euro Geldstrafe davon. Sollte die Verurteilte der Rückzahlung ans Finanzamt nicht zur Gänze nachkommen, muss sie einen Verfallsbetrag in selber Höhe an den Staat Österreich bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
15° / 17°
Symbol starker Regen
Bludenz
16° / 20°
Symbol Regen
Dornbirn
17° / 20°
Symbol Regen
Feldkirch
16° / 21°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.679 mal gelesen
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
151.343 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
140.367 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1520 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1306 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1165 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Vorarlberg
Umzug nicht gemeldet
Familienbeihilfe: Staat um 55.000 Euro geprellt
„Flucht“ half nicht
Hochgradig Pädophiler fasst nächste Haftstrafe aus
Am Schlossgraben
Beratungsstelle femail bezieht neues Quartier
Unfall in Klaus
Arbeiter rutschte aus und stürzte mehrere Meter ab
Krone Plus Logo
Altes Brauchtum
Weisenklänge: Die Volksmusik des Alpenraums
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf